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08.12.2023  09:35   Рита Парфенова

Ворог вдарив ракетою по дитячому майдкнчику та освітньому закладу: про обстріли Харківщини повідомили у ХОВА

П'ятеро лодей отримаои рравми різних ступенів внасолідок ворожих обстрілів міста Харків та населених пунктів області протягом минулої доби

ракетний удар по Харкову
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, Харків став об'єктом 6 ракетних ударів з системи С-300, випущених окупантами.

У результаті атаки постраждали двоє мешканців: жінка 36 років отримала поранення, надано допомогу на місці, а чоловіка 25 років госпіталізували до медичної установи.

Зареєстровані попадання ракет на дитячий майданчик, пошкодження житлових будинків, навчальних закладів та близько 20 автомобілів. Всі об'єкти, які постраждали, є цивільними.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів області.

Об 00:46 8 грудня відбувся ворожий обстріл (попередньо КАБ) у с.Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли два поверхи 5-поверхового житлового будинку.

Близько 16 години 7 грудня відбувся обстріл у с. Подоли Куп’янського району. Поранення отримали 3 цивільних: чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років.
 
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак у околицях Синьківки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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