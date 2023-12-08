Ворог вдарив ракетою по дитячому майдкнчику та освітньому закладу: про обстріли Харківщини повідомили у ХОВА

П'ятеро лодей отримаои рравми різних ступенів внасолідок ворожих обстрілів міста Харків та населених пунктів області протягом минулої доби
У результаті атаки постраждали двоє мешканців: жінка 36 років отримала поранення, надано допомогу на місці, а чоловіка 25 років госпіталізували до медичної установи.
Зареєстровані попадання ракет на дитячий майданчик, пошкодження житлових будинків, навчальних закладів та близько 20 автомобілів. Всі об'єкти, які постраждали, є цивільними.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів області.
Об 00:46 8 грудня відбувся ворожий обстріл (попередньо КАБ) у с.Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли два поверхи 5-поверхового житлового будинку.
Близько 16 години 7 грудня відбувся обстріл у с. Подоли Куп’янського району. Поранення отримали 3 цивільних: чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак у околицях Синьківки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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