08.12.2023 09:35 Рита Парфенова

Ворог вдарив ракетою по дитячому майдкнчику та освітньому закладу: про обстріли Харківщини повідомили у ХОВА

П'ятеро лодей отримаои рравми різних ступенів внасолідок ворожих обстрілів міста Харків та населених пунктів області протягом минулої доби

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, Харків став об'єктом 6 ракетних ударів з системи С-300, випущених окупантами.

У результаті атаки постраждали двоє мешканців: жінка 36 років отримала поранення, надано допомогу на місці, а чоловіка 25 років госпіталізували до медичної установи.



Зареєстровані попадання ракет на дитячий майданчик, пошкодження житлових будинків, навчальних закладів та близько 20 автомобілів. Всі об'єкти, які постраждали, є цивільними.



Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів області.



Об 00:46 8 грудня відбувся ворожий обстріл (попередньо КАБ) у с.Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли два поверхи 5-поверхового житлового будинку.



Близько 16 години 7 грудня відбувся обстріл у с. Подоли Куп’янського району. Поранення отримали 3 цивільних: чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років.



На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак у околицях Синьківки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.