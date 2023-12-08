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08.12.2023  09:01   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники Харківщини загасили три пожежі, спричинену ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, в результаті масованих ракетно-бомбових ударів по Харкову та Куп’янському районі області сталось три пожежі, наслідки яких ліквідували рятувальники. У Харкові внаслідок вибухів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі і 26 приватних автомобілів.

Один раз надзвичайники залучались для обстеження обстріляної ворогом території Новобаварського району Харкова.

Загалом протягом доби з 7 по 8 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
  • 16 – на ліквідацію пожеж, з них 3 були спричинені ворожими обстрілами;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.

Зокрема під час гасіння пожежі у двоповерховому житловому будинку в селищі Кегичівка Красноградського району врятовано 38-річного чоловіка.

Ще одна побутова пожежа, яка зафіксована у приватній оселі у с. Калинове Золочівської ТГ, забрала життя 65-річної жінки. Підрозділи ДСНС не залучались. Вогонь ліквідували сусіди.

Одно відділення ДСНС працювало над лііквідацією наслідків ДТП на трасі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» біля села Новопавлівка Ізюмського району, у якій 6 людей загинуло та 5 постраждало. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

Мешканцям с. Коротич вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 2 т. технічної води.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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