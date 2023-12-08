Харківщина на ранок 8 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники Харківщини загасили три пожежі, спричинену ворожими обстрілами.
Зокрема під час гасіння пожежі у двоповерховому житловому будинку в селищі Кегичівка Красноградського району врятовано 38-річного чоловіка.
Ще одна побутова пожежа, яка зафіксована у приватній оселі у с. Калинове Золочівської ТГ, забрала життя 65-річної жінки. Підрозділи ДСНС не залучались. Вогонь ліквідували сусіди.
Одно відділення ДСНС працювало над лііквідацією наслідків ДТП на трасі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» біля села Новопавлівка Ізюмського району, у якій 6 людей загинуло та 5 постраждало. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.
Мешканцям с. Коротич вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 2 т. технічної води.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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