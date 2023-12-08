08.12.2023 08:41 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили пожежу в житловій п'ятиповерхівці після ворожого удару (фото)

Внаслідок обстрілу ворогом Курилівськох громади проти ночи 8 грудня виникла пожежа у двох квартирах житлової п'ятиповерхівки.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, приблизно опівночі ворог завдав бомбардування, спрямоване на Курилівську громаду на Куп'янщині. Внаслідок вибуху однієї з керованих аввіабомб виникла пожежа у житловому п'ятиповерховому будинку, охопивши квартири на третьому та четвертому поверхах.

Загальна площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Боротьбу з вогнем вела рятувальна служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), і вдалось повністю ліквідувати загоряння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.