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08.12.2023  08:27   Рита Парфенова

Ворог скинув авіабомби на сім населених пунктів Харківщини

Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.
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Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеним пунктам:
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Кучерівка,
  • Подоли,
  • Курилівка,
  • Кислівка,
  • Піщане.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 грудня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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