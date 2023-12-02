На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії

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Гороскоп на 2 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.

Прогноз погоди у Харкові на 2 грудня У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері дрібний сніг, який йтиме майже весь день, припиниться.