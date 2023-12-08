08.12.2023 11:16 Рита Парфенова

Комунальники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Вночі 8 грудня два райони Харкова постраждали внаслідок масованого ракетного удару з боку росії.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, вже з ранку комунальні служби та волонтери ліквідують наслідки прильоту у Новобаварському районі Харкова.



У постраждалих від ракетного удару будинках, де повибивало вікна, закриваються контури. Також комунальники прибирають прилеглі території.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.

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