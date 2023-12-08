    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Комунальники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)
08.12.2023  11:16   Рита Парфенова

Комунальники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Вночі 8 грудня два райони Харкова постраждали внаслідок масованого ракетного удару з боку росії.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, вже з ранку комунальні служби та волонтери ліквідують наслідки прильоту у Новобаварському районі Харкова.

У постраждалих від ракетного удару будинках, де повибивало вікна, закриваються контури. Також комунальники прибирають прилеглі території.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.

Фотогалерея

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 Надзвичайні події та кримінал Як виглядає «тихий центр» Харкова після масованої ракетної атаки   08.12 Надзвичайні події Правоохоронці документують наслідки масованого ракетного удару по Харкову 08.12 Медицина Що відомо про стан постраждалого внаслідок ракетного удару по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 