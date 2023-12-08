Комунальники ліквідують наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Вночі 8 грудня два райони Харкова постраждали внаслідок масованого ракетного удару з боку росії.
Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, вже з ранку комунальні служби та волонтери ліквідують наслідки прильоту у Новобаварському районі Харкова.
У постраждалих від ракетного удару будинках, де повибивало вікна, закриваються контури. Також комунальники прибирають прилеглі території.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.
Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
влажность:
давление:
ветер: