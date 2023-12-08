08.12.2023 11:37 Рита Парфенова

Що відомо про стан постраждалого внаслідок ракетного удару по Харкову

У Шевченківському районі Харкова внаслідок масованого ракетного обстрілу проти ночі 8 грудня дві людини отримали поранення.





У пресслужбі військової адміністрації повідомили про стан чоловіка, якого ушпиталили після ракетного прильоту, передає РЕДПОСТ.



«Після надання медичної допомоги [чоловіка] відпустили додому», – розповіла прессекретар ХОВА Елена Шаповал

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.