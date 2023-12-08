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08.12.2023  11:37   Рита Парфенова

Що відомо про стан постраждалого внаслідок ракетного удару по Харкову

У Шевченківському районі Харкова внаслідок масованого ракетного обстрілу проти ночі 8 грудня дві людини отримали поранення.

наслідки ракетного удару

У пресслужбі військової адміністрації повідомили про стан чоловіка, якого ушпиталили після ракетного прильоту, передає РЕДПОСТ.

«Після надання медичної допомоги [чоловіка] відпустили додому», – розповіла прессекретар ХОВА Елена Шаповал

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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