Що відомо про стан постраждалого внаслідок ракетного удару по Харкову

У Шевченківському районі Харкова внаслідок масованого ракетного обстрілу проти ночі 8 грудня дві людини отримали поранення.
У пресслужбі військової адміністрації повідомили про стан чоловіка, якого ушпиталили після ракетного прильоту, передає РЕДПОСТ.
«Після надання медичної допомоги [чоловіка] відпустили додому», – розповіла прессекретар ХОВА Елена Шаповал
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.
Комментариев: 0
Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
влажность:
давление:
ветер: