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09.12.2023  10:14   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,4 га території та знешкодили 48 вибухонебезпечних предметів.


Фото: ДСНС

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби, 8 грудня, спеціалісти ДСНС з піротехнічного обслуговування провели обстеження території площею 5,4348 га. З цього обсягу, 0,797 га визначено та обслужено за допомогою машин механізованого розмінування в районах Харкова, Ізюма, Богодухова, Куп'янська та Чугуєва.

Крім того, було перевірено 5,372 км ліній електропередач, 0,701 км доріг, та 9 домогосподарств. У результаті цих заходів виявлено та безпечно знешкоджено 48 вибухонебезпечних предметів (ВНП). Для проведення цих робіт залучено було 31 піротехнічний розрахунок ДСНС, що включає 157 фахівців та 67 одиниць техніки.

Загалом, з початку війни, починаючи з 24 лютого 2022 року, обстежено 4223,012 га території, з яких 133,709 га визначено та обслужено за допомогою машин механізованого розмінування. Також пройдено перевірку 291,605 км автомобільних доріг, 2967,847 км ліній електропередач, 159,498 км залізничних колій, 221,112 км газопроводів та у 3986 домогосподарств. Під час цих робіт виявлено та знешкоджено 85 829 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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