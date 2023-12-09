11 ворожих атак відбили Сили оборони на Харківщині

Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
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