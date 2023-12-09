9 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
9 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня було відкрито для підписання Конвенції ООН проти корупції.
Документ зобов'язує держави, які його підписали, оголосити кримінальним злочином хабара, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Згідно з одним із положень конвенції, необхідно повертати кошти в ту країну, звідки вони надійшли в результаті корупції. Конвенція – перший такий документ. Він особливо важливий для країн, де корумпованість усіх структур завдає шкоди національному добробуту.
* * *
9 грудня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та попередження цього злочину.
Дата була обрана у зв'язку з тим, що цього дня 1948 року Генасамблея ухвалила Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, а також вшановують ікону Божої Матері «Несподівана Радість».
За Юліанським календарем, 9 грудня православні віруючі святкують День Георгія Побідоносця. За народним календарем – Юр'єв день. За традицією, якщо на людину попереду чекала далека дорога, необхідно було відслужити молебень про благополучне завершення шляху.
У 1608 народився Джон Мільтон, англійський поет і мислитель («Втрачений рай»).
1842 – в Англії випущено першу різдвяну листівку.
1884 – Левант Річардсон із Чикаго запатентував роликові ковзани. А кажуть, зими раніше суворі...
1916 – народився Кірк Дуглас, американський актор («Спартак», «Жадібність», «Оскар»), батько двох акторів, Майкла та Еріка Дугласов, та двох продюсерів – Джоеля та Пітера Дугласов.
1929 – організовано Реологічне суспільство – некомерційне наукове товариство, що об'єднує фізиків, хіміків, біологів, інженерів та математиків, які виявляють інтерес до проблем реології – науки про деформації та плинність матеріалів.
1934 – народилася Джуді Денч, англійська актриса («Шоколад», «Гордість і упередження», «Як важливо бути серйозним» та начальниця М. агента 007 у «бондіані»).
1953 – народився Джон Малкович, американський актор, продюсер та режисер.
1968 – американський винахідник Дуглас Енгельбарт із Стенфордського дослідницького інституту представив першу у світі комп'ютерну мишу. Винахід Дугласа Енгельбарта був дерев'яний куб на коліщатках з однією кнопкою. Своїм ім'ям комп'ютерна миша зобов'язана дроту – він нагадував винахіднику хвіст справжньої миші.
1997 – зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку «Київстар»
2005 - у Лондоні закінчилася експлуатація "Рутмайстрів" - знаменитих двоповерхових червоних автобусів.
2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
2011 - заявила про закриття українська студія GSC Game Publishing, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. та Козаки. S.T.A.L.K.E.R.2, проект компанії GSC Game World, був заморожений.
за Новоюліанським календарем: Василь, Володимир, Ганна, Олександр, Степан.
за Юліанським календарем: Василь, Георгій (Єгор, Єгорій, Юрій), Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Микола, Назар, Опанас, Петро, Тихін, Юліан, Яків.
Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
влажность:
давление:
ветер: