09.12.2023 07:32 Рита Парфенова

9 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

9 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня було відкрито для підписання Конвенції ООН проти корупції.



Документ зобов'язує держави, які його підписали, оголосити кримінальним злочином хабара, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Згідно з одним із положень конвенції, необхідно повертати кошти в ту країну, звідки вони надійшли в результаті корупції. Конвенція – перший такий документ. Він особливо важливий для країн, де корумпованість усіх структур завдає шкоди національному добробуту.



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9 грудня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та попередження цього злочину.



Дата була обрана у зв'язку з тим, що цього дня 1948 року Генасамблея ухвалила Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, а також вшановують ікону Божої Матері «Несподівана Радість».

За Юліанським календарем, 9 грудня православні віруючі святкують День Георгія Побідоносця. За народним календарем – Юр'єв день. За традицією, якщо на людину попереду чекала далека дорога, необхідно було відслужити молебень про благополучне завершення шляху.

Що не можна робити 9 грудня

Варто повернути всі борги, щоб мати стабільне фінансове становище.

Заборонено лінуватися.

Не варто вирушати у далеку дорогу.

Використовувати гребені, гребінці, ножиці – за повір'ям, це зашкодить волоссю.

Також цього дня

У 1608 народився Джон Мільтон, англійський поет і мислитель («Втрачений рай»).



1842 – в Англії випущено першу різдвяну листівку.



1884 – Левант Річардсон із Чикаго запатентував роликові ковзани. А кажуть, зими раніше суворі...



1916 – народився Кірк Дуглас, американський актор («Спартак», «Жадібність», «Оскар»), батько двох акторів, Майкла та Еріка Дугласов, та двох продюсерів – Джоеля та Пітера Дугласов.



1929 – організовано Реологічне суспільство – некомерційне наукове товариство, що об'єднує фізиків, хіміків, біологів, інженерів та математиків, які виявляють інтерес до проблем реології – науки про деформації та плинність матеріалів.



1934 – народилася Джуді Денч, англійська актриса («Шоколад», «Гордість і упередження», «Як важливо бути серйозним» та начальниця М. агента 007 у «бондіані»).



1953 – народився Джон Малкович, американський актор, продюсер та режисер.



1968 – американський винахідник Дуглас Енгельбарт із Стенфордського дослідницького інституту представив першу у світі комп'ютерну мишу. Винахід Дугласа Енгельбарта був дерев'яний куб на коліщатках з однією кнопкою. Своїм ім'ям комп'ютерна миша зобов'язана дроту – він нагадував винахіднику хвіст справжньої миші.



1997 – зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку «Київстар»



2005 - у Лондоні закінчилася експлуатація "Рутмайстрів" - знаменитих двоповерхових червоних автобусів.



2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.



2011 - заявила про закриття українська студія GSC Game Publishing, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. та Козаки. S.T.A.L.K.E.R.2, проект компанії GSC Game World, був заморожений.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Володимир, Ганна, Олександр, Степан.

за Юліанським календарем: Василь, Георгій (Єгор, Єгорій, Юрій), Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Микола, Назар, Опанас, Петро, Тихін, Юліан, Яків.