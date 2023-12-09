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09.12.2023  07:32   Рита Парфенова

9 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

Міжнародний день боротьби з корупцією

9 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня було відкрито для підписання Конвенції ООН проти корупції.

Документ зобов'язує держави, які його підписали, оголосити кримінальним злочином хабара, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Згідно з одним із положень конвенції, необхідно повертати кошти в ту країну, звідки вони надійшли в результаті корупції. Конвенція – перший такий документ. Він особливо важливий для країн, де корумпованість усіх структур завдає шкоди національному добробуту.

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9 грудня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та попередження цього злочину.

Дата була обрана у зв'язку з тим, що цього дня 1948 року Генасамблея ухвалила Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, а також вшановують ікону Божої Матері «Несподівана Радість».

За Юліанським календарем, 9 грудня православні віруючі святкують День Георгія Побідоносця. За народним календарем – Юр'єв день. За традицією, якщо на людину попереду чекала далека дорога, необхідно було відслужити молебень про благополучне завершення шляху.

Що не можна робити 9 грудня

  • Варто повернути всі борги, щоб мати стабільне фінансове становище.
  • Заборонено лінуватися.
  • Не варто вирушати у далеку дорогу.
  • Використовувати гребені, гребінці, ножиці – за повір'ям, це зашкодить волоссю.

Також цього дня

У 1608 народився Джон Мільтон, англійський поет і мислитель («Втрачений рай»).

1842 – в Англії випущено першу різдвяну листівку.

1884 – Левант Річардсон із Чикаго запатентував роликові ковзани. А кажуть, зими раніше суворі...

1916 – народився Кірк Дуглас, американський актор («Спартак», «Жадібність», «Оскар»), батько двох акторів, Майкла та Еріка Дугласов, та двох продюсерів – Джоеля та Пітера Дугласов.

1929 – організовано Реологічне суспільство – некомерційне наукове товариство, що об'єднує фізиків, хіміків, біологів, інженерів та математиків, які виявляють інтерес до проблем реології – науки про деформації та плинність матеріалів.

1934 – народилася Джуді Денч, англійська актриса («Шоколад», «Гордість і упередження», «Як важливо бути серйозним» та начальниця М. агента 007 у «бондіані»).

1953 – народився Джон Малкович, американський актор, продюсер та режисер.

1968 – американський винахідник Дуглас Енгельбарт із Стенфордського дослідницького інституту представив першу у світі комп'ютерну мишу. Винахід Дугласа Енгельбарта був дерев'яний куб на коліщатках з однією кнопкою. Своїм ім'ям комп'ютерна миша зобов'язана дроту – він нагадував винахіднику хвіст справжньої миші.

1997 – зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку «Київстар»

2005 - у Лондоні закінчилася експлуатація "Рутмайстрів" - знаменитих двоповерхових червоних автобусів.

2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

2011 - заявила про закриття українська студія GSC Game Publishing, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. та Козаки. S.T.A.L.K.E.R.2, проект компанії GSC Game World, був заморожений.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Володимир, Ганна, Олександр, Степан.
за Юліанським календарем: Василь, Георгій (Єгор, Єгорій, Юрій), Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Микола, Назар, Опанас, Петро, Тихін, Юліан, Яків.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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