09.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки радять Овну дізнатися якусь людину краще. Не обов'язково йдеться про романтичне знайомство, цією людиною може виявитися і знайомий, і колега, і навіть випадковий попутник. У спілкуванні Овен керуватиметься логікою, а не емоціями, тож у нього є шанс дізнатися максимум інформації про будь-кого. Замість звичайної розмови ні про що Овен може випитати факти біографії та пристрасті співрозмовника, а також поділитись своїми, вивівши стосунки з ним на новий виток. У майбутньому це обіцяє нагоді Овну.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки радять Тельцю втекти від суєти, щоб залишитися віч-на-віч зі своїми думками – день схиляє його до того, щоб слухати своє серце. Філософськи налаштований Телець може сміливо ставити будь-які питання - є велика ймовірність того, що, зазирнувши в себе, він отримає відповідь. Не треба боятися навіть таких глобальних питань, як «Чого я хочу від життя?», «Куди йду?», «Що робити далі?». Відповіді на них існують, і в глибині душі Тельця вони вже відомі, залишилося зізнатися в цьому собі.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Запорука успіху Близнюків у справах – це вміння об'єктивно оцінювати свої сили. Протягом дня може виникнути ситуація, коли їм потрібна консультація фахівця. Можливо, Близнюкам не вистачатиме інформації для роботи, а можливо, йдеться про застуду та звернення до лікаря. Так чи інакше, Близнюкам слід пам'ятати про те, що одна голова добре, а дві краще. Якби кожен розраховував лише на себе, ми досі жили б у сирих первісних печерах.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може відчувати бажання як слід подискутувати! Кажуть, що будь-яка жінка з нічого може зробити три речі: капелюшок, салат та скандал. Рак же проігнорує перші дві, зосередившись на останній. Його бойовий настрій загрожує вилитися у суперечки – бажання Рака довести оточуючим свою правоту буде непереборним. Єдиний вихід для оточуючих – це погодитись з аргументами Рака: якщо його інтелектуальну перевагу визнають, Рак буде повністю задоволений.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев здатний відчувати невпевненість у всьому, за що він береться, і це не найкраще позначиться на його справах. Навіть якщо все йде гладко, Лев здатний зазнавати маси коливань! Через це можливі затримки та пробуксування. Щоб уникнути проблем, Леву необхідно з самого ранку налаштуватися на активний, діловий лад, розпочавши день із зарядки та контрастного душу. Невпевненість зніме як рукою, а життя заграє новими фарбами!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва матиме шанс взяти на себе якісь нові зобов'язання, які принесуть їй нові перспективи. Мова може йти про пропозицію руки і серця, нову ділянку робіт, новий виток кар'єри тощо. Втім, навіть якщо цього не станеться, Діва може мати справу з ідеєю чи ситуацією, яка згодом виведе її життя на нову висоту. Зірки радять Діві не боятися нових обов'язків та зобов'язань: шкурка вичинки варта. Тим більше, якщо ця овчинка – ціле золоте руно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези зможуть, якщо захочуть, блиснути своїми знаннями в будь-якій розмові! Зірки наділяють їхньою комунікабельністю та вмінням невимушено демонструвати співрозмовнику свою ерудицію. Це дозволить їм вигідно себе показати, наприклад, скласти іспит, підкорити своєю начитаністю співрозмовника, провести переговори, подати новий проект. В інтелектуальному спілкуванні Терезам не буде рівних, ну а ерудиція буде актуальна у всьому, навіть у коханні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Є велика ймовірність того, що Скорпіон захоче зайнятися облаштуванням свого будинку чи іншого особистого простору: машини, дачі, робочого місця. Більше того, господарність, що прокинулася в ньому, вимагатиме негайно підключити до цього інших - ідеї Скорпіона про облаштування побуту можуть відрізнятися глобалізмом, так що самотужки йому не обійтися. Близьким Скорпіона пощастить, якщо він обмежиться лише генеральним прибиранням – зі своїм розмахом цілком здатний затіяти і капітальний ремонт.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Душа Стрільця вимагатиме інтелектуальних та філософських бесід, тому головною метою для нього стануть пошуки гідного співрозмовника. Втім, навіть якщо Стрілець такого не знайде, зірки обіцяють, що він реалізує свою потребу в цікавому спілкуванні. Навіть проста дружня розмова Стрілець здатний звести до інтелектуальної суперечки або азартного змагання в ерудиції! Стрілець налаштований сперечатися до хрипоти, але важливим буде не стільки результат, скільки сам процес емоційного обміну думками.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу варто присвятити день розробці планів, особливо тих, які приємно гріють його душу або гаманець. У будь-яких проектах, пов'язані з грошима і розумними способами їх витратити, зірки передвіщають Козерогу успіх, чи то фінансові вкладення, чи рішення про розширення бізнесу, чи плани про те, куди з'їздити у відпустку. Мозок Козерога обіцяє працювати чітко та конструктивно, виробляючи ідеї, чия головна перевага – практичність.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може, якщо захоче, внести ясність у будь-яке питання. Його мозок працюватиме чітко, дозволяючи йому аналізувати та вирішувати логічні завдання. Так що, якщо Водолій захоче в чомусь докопатися до суті, йому достатньо зібрати необхідну кількість фактів - правильні висновки він, як Шерлок Холмс, зможе зробити сам. Проникливість надасть Водолію особливого шарму в очах оточуючих, і це зрозуміло: ніщо так не прикрашає людину, як дружба з власною головою.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам зазирнути в себе і замислитися над тим, чи не зайшли вони в глухий кут у якомусь питанні? Можливо, це так, але Риби бояться собі в цьому зізнатися? Неважливо, якої галузі стосується питання – дружби, роботи, грошей чи кохання. Час займатися самообманом минуло, настав час поглянути в обличчя фактам. Якщо, проаналізувавши події, Риби зрозуміють, що зайшли не туди – не страшно. Хороший день для того, щоб позбутися ілюзій та з усіх можливих варіантів вибрати правильний шлях.