09.12.2023 00:24 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 грудня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 грудня очікується хмарна погода. Вночі сніг, вдень невеликий сніг. Вночі слабкий туман, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.



Вітер східний, 9 - 14 м/с.



Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень 1 - 3° морозу.

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Народні прикмети

Цього дня слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки – варто чекати на сильні заметілі та морози.

Північний вітер у цей день обіцяє заморозки.

Якщо у цей день випало багато снігу, це віщує теплий травень.