Прогноз погоди у Харкові на 9 грудня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 грудня очікується хмарна погода. Вночі сніг, вдень невеликий сніг. Вночі слабкий туман, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Вітер східний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень 1 - 3° морозу.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
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