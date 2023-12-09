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09.12.2023  00:24   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 грудня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 грудня очікується хмарна погода. Вночі сніг, вдень невеликий сніг. Вночі слабкий туман, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень 1 - 3° морозу.

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Народні прикмети

  • Цього дня слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки – варто чекати на сильні заметілі та морози.
  • Північний вітер у цей день обіцяє заморозки.
  • Якщо у цей день випало багато снігу, це віщує теплий травень.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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