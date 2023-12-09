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09.12.2023  08:38   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 9 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники Харківщини загасили одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом протягом доби з 8 по 9 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

  • 12 – на ліквідацію пожеж, з них 1 була спричинена ворожими обстрілами;
  • 12 – на допомогу населенню;
  • 2 – допомога при ДТП та для витягування автомобілів з ускладнених ділянок доріг;
  • 2 – чергування.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям с. Морозівка вогнеборці пожежно-рятувальної частини з сел. Савинці доставили 7,5 т. питної води.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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