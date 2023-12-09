Харківщина на ранок 9 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники Харківщини загасили одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.
Загалом протягом доби з 8 по 9 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям с. Морозівка вогнеборці пожежно-рятувальної частини з сел. Савинці доставили 7,5 т. питної води.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.
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