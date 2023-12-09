09.12.2023 08:44 Рита Парфенова

У Харкові на вулиці Полтавський Шлях частково заборонено рух транспорту та пішоходів

На початку вулиці Полтавський Шлях у Харкові заборонений рух транспорту та пішоходів.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, з 9 грудня по 14 грудня з 8:00 до 16:00 на вулиці Полтавський Шлях, вздовж фасаду будівлі №1 на розі вулиці Конторської, тимчасово обмежено рух транспорту та пішоходів.



Це пов'язано із проведенням робіт з облаштування огородження навколо адміністративної будівлі навчального корпусу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.



Департамент будівництва та шляхового господарства повідомляє про тимчасові обмеження з метою забезпечення безпеки під час проведення робіт.



Обійти закриту ділянку можна з протилежного боку вказаних вулиць.

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