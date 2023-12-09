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09.12.2023  09:26   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини

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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, під ворожі удари потрапили населені пункти:

  • Гурів Козачок Богодухівського району,
  • Ветеринарне, Гранів Харківського району,
  • Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.

Авіаудари ворог завдав по Іванівці, Синьківці, Піщаному, Подолах Куп’янського району.

У селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару КАБом горів магазин, пошкоджений приватний будинок. Постраждалих немає.

О 08:40 в с. Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об‘єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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