Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, під ворожі удари потрапили населені пункти:
Авіаудари ворог завдав по Іванівці, Синьківці, Піщаному, Подолах Куп’янського району.
У селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару КАБом горів магазин, пошкоджений приватний будинок. Постраждалих немає.
О 08:40 в с. Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об‘єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.
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