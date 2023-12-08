08.12.2023 19:19 Дмитро Колонєй
Загарбники на Харківщині безуспішо атакують позиції сил самооборони
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селища Харківщини Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Гранів.
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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися села Харківщини Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти, які наступають на Харківщині, думають натовпом тікати у Росію.
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