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09.12.2023  11:36   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

За добу поліція Харківщини отримала 958 викликів, що надійшли через операторів «102»

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харківській області 80 осіб, підозрюваних у зв'язках із диверсійно-розвідувальними групами та веденні пропагандистської діяльності, доставили до Головного управління національної поліції для проведення перевірки.

З метою запобігання незаконному потраплянню зброї та наркотиків до населених пунктів, правоохоронці в Харківській області спільно з військовослужбовцями здійснюють перевірку транспортних засобів на блокпостах. Протягом останньої доби поліцейські здійснили конфіскацію значної кількості небезпечних предметів, включаючи гранати, запали, ножі та близько 200 боєприпасів.

В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 28 дорожньо-транспортних пригод, в яких 26 громадян отримали травми, 6 людей загинуло.

Правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

  • 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння,
  • 5 – за керування автомобілями без відповідних документів,
  • 5 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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