На Харківщині військові рф вдарили авіабомбою по магазину з людьми: фото з місця події

У Царедарівці Лозівської громади внаслідок удару КАБом знищена повністю споруда магазину з товаром.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на голову Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.
8 грудня військові рф скинули керовану авіабумбу на село Царедарівця Лозівської громади. Вибух призвів до повного знищення магазину разом з товаром внаслідок удару КАБом.
У приміщенні від час удару перебували чотири людини, на щастя, всі вони залишилися живі. Проте продавець отримала опіки, і на місці події їй була надана необхідна допомога. Зараз вона перебуває під наглядом сімейного лікаря.
На жаль, речі двох працівників згоріли, а документи були повністю знищені. Також постраждав приватний будинок, який зазнав значних пошкоджень.
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