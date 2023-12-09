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09.12.2023  12:04   

На Харківщині військові рф вдарили авіабомбою по магазину з людьми: фото з місця події

У Царедарівці Лозівської громади внаслідок удару КАБом знищена повністю споруда магазину з товаром.

У Царедарівці Лозівської громади внаслідок удару КАБом знищена повністю споруда магазину

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на голову Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.

8 грудня військові рф скинули керовану авіабумбу на село Царедарівця Лозівської громади. Вибух призвів до повного знищення магазину разом з товаром внаслідок удару КАБом.

У Царедарівці Лозівської громади внаслідок удару КАБом знищена повністю споруда магазину У Царедарівці Лозівської громади внаслідок удару КАБом знищена повністю споруда магазину

У приміщенні від час удару перебували чотири людини, на щастя, всі вони залишилися живі. Проте продавець отримала опіки, і на місці події їй була надана необхідна допомога. Зараз вона перебуває під наглядом сімейного лікаря.

У Царедарівці Лозівської громади внаслідок удару КАБом знищена повністю споруда магазину

На жаль, речі двох працівників згоріли, а документи були повністю знищені. Також постраждав приватний будинок, який зазнав значних пошкоджень.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 грудня 2023 року.

У Царедарівці Лозівської громади внаслідок удару КАБом знищена повністю споруда магазину

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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