10.12.2023 11:19 Дмитро Колонєй
Ціни на кортоплю пішли вгору
Зростання вартості популярного овоча триває вже не один тиждень.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на POLITEKA, ціна картоплі в Україні росте та надходить на ринок за оптовою ціною 12-16 грн/кг, та в середньому на 17% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.
Наразі її вартість в Україні в середньому у 2,5 раза вища, ніж в такий же період 2022 року.
Як йдеться в повідомленні експертів, не прогнозується зниження цін найближчим часом.
Чому зростають цін на картоплю
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Активний попит на якісну картоплю.
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Обмежена пропозиція картоплі через очикування підприємствами подальшого подорожчання.
Ціни на картоплю
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У супермаркетах картоплю продають за ціною від 12,90 до 16,90 за кг. Середня ціна картоплі: 14,90 грн.
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Картопля молода 1 кг у середньому продається за 18,50 грн
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Картопля рожева коштує від 15,50 до 19,99 грн за кг. Середня ціна: 17,49 грн..
Експерти не прогнозують зниження цін на овоч.
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