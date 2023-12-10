10.12.2023 11:19 Дмитро Колонєй

Ціни на кортоплю пішли вгору

Зростання вартості популярного овоча триває вже не один тиждень.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на POLITEKA, ціна картоплі в Україні росте та надходить на ринок за оптовою ціною 12-16 грн/кг, та в середньому на 17% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.

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Наразі її вартість в Україні в середньому у 2,5 раза вища, ніж в такий же період 2022 року.

Як йдеться в повідомленні експертів, не прогнозується зниження цін найближчим часом.

Чому зростають цін на картоплю

Активний попит на якісну картоплю.

Обмежена пропозиція картоплі через очикування підприємствами подальшого подорожчання.

Ціни на картоплю

У супермаркетах картоплю продають за ціною від 12,90 до 16,90 за кг. Середня ціна картоплі: 14,90 грн.

Картопля молода 1 кг у середньому продається за 18,50 грн

Картопля рожева коштує від 15,50 до 19,99 грн за кг. Середня ціна: 17,49 грн..

Експерти не прогнозують зниження цін на овоч.