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10.12.2023  11:19   Дмитро Колонєй

Ціни на кортоплю пішли вгору

Зростання вартості популярного овоча триває вже не один тиждень.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на POLITEKA, ціна картоплі в Україні росте та надходить на ринок за оптовою ціною 12-16 грн/кг, та в середньому на 17% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.
 
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Наразі її вартість в Україні в середньому у 2,5 раза вища, ніж в такий же період 2022 року.
 
Як йдеться в повідомленні експертів, не прогнозується зниження цін найближчим часом.
 

Чому зростають цін  на картоплю

 
  • Активний попит на якісну картоплю.
  • Обмежена пропозиція картоплі через очикування підприємствами подальшого подорожчання.

Ціни на картоплю

 
  • У супермаркетах картоплю продають за ціною від 12,90 до 16,90 за кг. Середня ціна картоплі: 14,90 грн.
  • Картопля молода 1 кг у середньому продається за 18,50 грн
  • Картопля рожева коштує від 15,50 до 19,99 грн за кг. Середня ціна: 17,49 грн..
Експерти не прогнозують зниження цін на овоч.
 
Источник:   POLITEKA
 Тэги:  картопля, прогноз, ціни
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