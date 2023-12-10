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10.12.2023  10:34   Дмитро Колонєй

Харківʼянин мріяв про захоплення сходу України РФ та закликав підтримувати загарбників у СІЗО

Харківʼянин, який чекає на суд, підтримував діі ворога на волі та за гратами.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, чекає на суд 55-річний чоловік, який підтримував окупантів:
  • на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі систематично поширював дописи на підтримку дій Р.
  • вихваляв загарбницьку політику кремля,
  • «ностальгував» за СРСР
  • сподівався на захоплення східного регіону України. 
  • намагався втекти до Росії через коридор у Запорізькій області для евакуації цивільного населення. 
  • після затримання, під вартою продовжив закликати підтримати дії РФ своїм співкамерникам. 
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Харківʼянин отримав нову підозру і його вже чекає суд. 
 
Обвинувальний акт розглядатимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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