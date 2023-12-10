10.12.2023 10:34 Дмитро Колонєй
Харківʼянин мріяв про захоплення сходу України РФ та закликав підтримувати загарбників у СІЗО
Харківʼянин, який чекає на суд, підтримував діі ворога на волі та за гратами.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, чекає на суд 55-річний чоловік, який підтримував окупантів:
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на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі систематично поширював дописи на підтримку дій Р.
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вихваляв загарбницьку політику кремля,
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«ностальгував» за СРСР
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сподівався на захоплення східного регіону України.
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намагався втекти до Росії через коридор у Запорізькій області для евакуації цивільного населення.
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після затримання, під вартою продовжив закликати підтримати дії РФ своїм співкамерникам.
Харківʼянин отримав нову підозру і його вже чекає суд.
Обвинувальний акт розглядатимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.
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