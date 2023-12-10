10.12.2023 10:00

На Харківщині встановлюють модульні укриття

Стало відомо, скільки та де саме встановлять таких споруд на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, в Харківській області планується облаштувати 65 захисних споруд модульного типу.

За словами очільника ХОВА Олега Синєгубова, їх розташовуватимуть біля багатоповерхових будівель, які не мають підвальних приміщень. Також такі споруди встановлюватимуть поблизу автовокзалів, ринків, торговельних центрів, ЦНАПів та в інших місцях великого скупчення людей.

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Йдуть роботи з облаштування захисних споруд у Балаклії, де вже встановили дві, ще одна – на завершальній стадії.

Вартість однієї швидкоспоруджуваної захисної споруди становить 1,9 мільйона гривень. У межах Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки 70% фінансування відбувається за рахунок місцевих бюджетів, а 30% – обласного бюджету.

Споруди встановлять в

Ізюмській,

Барвінківській,

Борівській,

Оскільській,

Савинській,

Донецькій громадах Ізюмського району

Золочівській громаді Богодухівського району.

Великобурлуцькій,

Куп’янській,

Вільхуватській,

Кіндрашівській,

Шевченківській громадах Куп’янського району.

Чугуївській,

Старосалтівській,

Чкаловській,

Вовчанський громадах Чугуївського району.

Дергачівській,

Липецькій,

Малоданилівській,

Роганській,

Циркунівській громадах Харківського району.