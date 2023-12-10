10.12.2023 09:07 Дмитро Колонєй
Загарбники вбили двох жінок на Харківщині
Харківщина на ранок 10 грудня від ХОВА. Оперативна обстановка від ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 22 населених пунктів області:
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Тернова,
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Стариця
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Бочкове Чугуївського району,
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Куп'янськ,
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Дворічна,
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Іванівка Куп'янського району та ін.
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Близько 03:00 10 грудня 2023 року внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи.
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У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння.
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Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди.
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Близько 21:00 відбувся ворожий обстріл м. Куп’янськ. Пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди. Без потерпілих.
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у околицях Синьківки.
За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 1,9 га території та знешкодили 38 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування тривають.
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