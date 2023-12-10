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10.12.2023  09:07   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили двох жінок на Харківщині

Харківщина на ранок 10 грудня від ХОВА. Оперативна обстановка від ХОВА

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 22 населених пунктів області:
  • Тернова,
  • Стариця
  • Бочкове Чугуївського району,
  • Куп'янськ,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка Куп'янського району та ін.  
  • Близько 03:00 10 грудня 2023 року внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи.
  • У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння. 
  • Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди. 
  • Близько 21:00 відбувся ворожий обстріл м. Куп’янськ. Пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди. Без потерпілих. 
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ЗСУ відбили 11 ворожих атак у околицях Синьківки.
 
За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 1,9 га території та знешкодили 38 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування тривають.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  смерть, обстановка, харків
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