10.12.2023 08:30 Дмитро Колонєй
На Харквіщині окупанти гатили ракетами по мирному селищу та 7 разів атакували позиції ЗСУ
Про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Харківшині російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 2 зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку
-
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області..
-
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти, які наступають на Харківщині, думають натовпом тікати у Росію.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0