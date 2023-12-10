10.12.2023 08:17 Дмитро Колонєй
Харківщина на ранок 10 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
Пожежа на Харківщині, яку загасили вогнеборці призвела до смерті господаря.
Харківщина на ранок 10 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 09 по 10 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
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3 – на ліквідацію пожеж;
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2 – на допомогу населенню;
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4 — допомога при ДТП та для витягування автомобілів з ускладнених ділянок доріг;
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5 — інші виїзди.
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
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Під час побутової пожежі, яка виникла о 17:28 у приватному домоволодінні в селищі Лозовенкька Ізюмського району, загинув власник будинку 1991 року народження. Горіла літня кухня на площі 20 кв.м. О 18:40 пожежу було локалізовано, о 19:30 ліквідовано. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала необережність при поводженні з вогнем.
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4 рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Ізюмському, Богодухівському та Лозівському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів 3 автомобіля та 1 карета швидкої допомоги.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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