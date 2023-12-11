11.12.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усувають аварійні ситуації на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 97 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 75 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та відремонтували 14 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, інтенсивними темпами проводяться відновлювальні та профілактичні заходи у Шевченківському районі.

«У вихідні бригади під керівництвом Олександра Омельчука оперативно ліквідували ушкодження на магістралях різного діаметру на вулицях Єсеніна, Космічній, Архітекторів, Клочківській та проспекті Людвіга Свободи. Паралельно ремонтники капітально відремонтували два оглядові колодязі та встановили два пожежні гідранти. Після завершення робіт території упорядкували», - повідомив провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

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