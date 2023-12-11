11.12.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові перевірили умови стерилізації безпритульних тварин (фото)

У КП «Центр поводження з тваринами» перевірили умови проведення масової стерилізації безпритульних тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

До складу комісії увійшли голова робочої групи з визначення проблемних питань у сфері поводження з домашніми та безпритульними тваринами у місті Харкові Олексій Топчій, заступник директора Департаменту житлового-комунального господарства Руслана Колодна, ветеринарний лікар-волонтер та представники громадських організацій.

Вони відвідали хірургічні приміщення, післяопераційні стаціонари та зону карантину, де тварини отримують необхідні щеплення і лікування.

Результати перевірки показали, що притулок справляється з навантаженням та за потреби може розширюватись, аби проводити більшу кількість операцій.

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