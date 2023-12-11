У Харкові перевірили умови стерилізації безпритульних тварин (фото)

У КП «Центр поводження з тваринами» перевірили умови проведення масової стерилізації безпритульних тварин.
Комментариев: 0
Більшість людей сьогодні відчуватиме внутрішню напругу, яка не має виходу. Або просто дивне бажання, як у казці, зробити те, не знаю що, і піти туди, не знаю куди.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає.
Сьогодні весь світ відзначає дні того, до чого не можна ставитись без захопленості та пристрасті.
влажность:
давление:
ветер: