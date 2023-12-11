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11.12.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові перевірили умови стерилізації безпритульних тварин (фото)

У КП «Центр поводження з тваринами» перевірили умови проведення масової стерилізації безпритульних тварин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
До складу комісії увійшли голова робочої групи з визначення проблемних питань у сфері поводження з домашніми та безпритульними тваринами у місті Харкові Олексій Топчій, заступник директора Департаменту житлового-комунального господарства Руслана Колодна, ветеринарний лікар-волонтер та представники громадських організацій. 
 
 
Вони відвідали хірургічні приміщення, післяопераційні стаціонари та зону карантину, де тварини отримують необхідні щеплення і лікування.
 
 
Результати перевірки показали, що притулок справляється з навантаженням та за потреби може розширюватись, аби проводити більшу кількість операцій.
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові собаки-безхатьки стали моделями для магазину одягу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тварини
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