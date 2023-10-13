У Харкові собаки-безхатьки стали моделями для магазину одягу (фото)

Собаки-безхатьки з Харківського міського притулку стали моделями для магазину одягу для собак -Dogs bomba. Соціальний проект доводить, що безпородні собаки - це справжні красуні, передає РЕДПОСТ .
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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