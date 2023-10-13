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13.10.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові собаки-безхатьки стали моделями для магазину одягу (фото)

Собаки-безхатьки з Харківського міського притулку стали моделями для магазину одягу для собак -Dogs bomba. Соціальний проект доводить, що безпородні собаки - це справжні красуні, передає РЕДПОСТ .

 
Під час фотосесій для Dogs bomba собаки-безхатьки показали свою неповторну красу та стиль, одягаючись в модні наряди від магазину. Цей проект не лише показує, наскільки безпородні собаки можуть бути чарівними, але й робить акцент на важливості приділення уваги проблемі бездомних тварин та їх потребам.
 
 
В рекламі одягу для тварин взяли участь вихованці Харківського міського притулку для бездомних тварин, щоб показати суспільству, наскільки чарівні та неповторні можуть бути собаки, які не мають ані породи, ані родоводу родоводу.
 
 
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«Співпраця між притулком і магазином одягу для собак створює чудовий приклад для інших організацій та бізнесів, які можуть знайти спосіб підтримати та висловити свою підтримку безпородним та безпородним тваринам. Важливо пам'ятати, що всі собаки заслуговують на любов, догляд і увагу, незалежно від їх походження чи родоводу»,- зазначили у Центрі.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ «Харківобленерго» запрошує дітей взяти участь у конкурсі.
 
Источник:   КП Центр поводження з тваринами
 Тэги:  харків, тварини, одяг
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