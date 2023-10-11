11.10.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

АТ «Харківобленерго» запрошує дітей взяти участь у конкурсі

Конкурс буде проводитися з 11 жовтня по 1 грудня 2023 року, переможців визначить журі напередодні різдвяних та новорічних свят, передає РЕДПОСТ .

АТ "Харківобленерго" спільно з профспілкою товариства запрошує всіх дітей від 6 до 16 років взяти участь у конкурсі "Сяємо та перемагаємо: новорічна прикраса для енергетиків - 2023".

"Любі наші діти! Створюйте тематичні новорічні прикраси у вигляді ялинкових іграшок, сувенірів, талісманів, декоративних виробів. Надані на конкурс роботи можуть бути різні за формою, стилем та технікою виконання. Ми чекаємо на ваші неповторні та оригінальні прикраси! Втілюйте в життя свої творчі задуми!" - зазначили в оргкомітеті конкурсу.

Вимоги до виробу:

робота може мати будь-яку творчу форму - тут ваша фантазія не обмежується;

прикраса має бути виготовлена власноруч дитиною (у конкурсі не беруть участі готові фабричні композиції);

вироби повинні бути підписані (прізвище та ім'я конкурсанта, вік, місто проживання);

колективні вироби не приймаються;

надавати вироби в оригінальному вигляді;

роботи можуть бути представлені з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: живопис, бісероплетіння, вироби з тіста, пластиліну, вироби з текстильних матеріалів, народна лялька, графіка, художня вишивка, в’язання гачком, вироби з природних матеріалів, різьблення по дереву, декоративний живопис, гончарство та художня кераміка, художнє плетіння.

До роботи на окремому аркуші додається візитна картка (прізвище та ім'я конкурсанта, вік, назва роботи, місто проживання, контактний телефон та, за бажанням, коментар до малюнка).

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Бланк візитної картки розміщений на сайті АТ “Харківобленерго” в розділі “Електробезпека” у розділі “Конкурси та творчість”.

Роботи оцінюються за такими критеріями:

авторська техніка виконання,

креативність та інноваційний підхід до створення новорічної іграшки,

презентабельність, естетичність, оригінальність,

переможці Конкурсу отримають цінні подарунки.

Способи надання творчих робіт до АТ “Харківобленерго”:

Конкурсні роботи можна надавати особисто або надсилати поштою до управління інформаційної політики або до місцевих підрозділів товариства.