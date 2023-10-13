Генераторами забезпечені 80% насосних станцій у Харкові

КП «Харківводоканал» продовжує забезпечувати об'єкти водопостачання альтернативними джерелами електроенергії, передає РЕДПОСТ .
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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