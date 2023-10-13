13.10.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Генераторами забезпечені 80% насосних станцій у Харкові

КП «Харківводоканал» продовжує забезпечувати об'єкти водопостачання альтернативними джерелами електроенергії, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв, генератори вже встановлені на всіх основних насосних станціях міста.

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«Генераторами вже забезпечили 80% насосних станцій, плануємо в короткий термін підключити об'єкти, що залишилися. У разі виникнення аварійних ситуацій або позапланових відключень електроенергії це дозволить запустити насосні агрегати та підтримувати їх роботу для забезпечення мінімальної подачі води споживачам», – зазначив Олександр Черняєв.