Під Харковом тимчасово відключили газ: подробиці

З цього часу і до 16 жовтня тимчасово припинено подачу газу в населені пункти Богодухівського району Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», тимчасово призупинено розподіл газу у мережі, що обслуговує Харківська філія "Газмережі" та 12 сіл Богодухівського району.
Припинення подачі газу пов'язане з проведенням невідкладних аварійних робіт на магістральних газопроводах.
Роботи з відновлення газопостачання заплановані на 16 жовтня 2023 року.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Солоницівській громаді тривають роботи з відновлення газопостачання у будинки після ворожої атаки 11 жовтня. Протягом вчорашнього дня до газу були підключені перші 2034 домоволодіння.
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