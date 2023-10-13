13.10.2023 12:15 Рита Парфенова

Під Харковом тимчасово відключили газ: подробиці

З цього часу і до 16 жовтня тимчасово припинено подачу газу в населені пункти Богодухівського району Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», тимчасово призупинено розподіл газу у мережі, що обслуговує Харківська філія "Газмережі" та 12 сіл Богодухівського району.



Припинення подачі газу пов'язане з проведенням невідкладних аварійних робіт на магістральних газопроводах.

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Тож, газ відключено у населених пунктах:

с. Вікторівка

с. Горького

с. Крупчине

с. Крисине

с. Максимівка

с. Мирне

с. Олександрівка

с. Першотравневе

с. Петропавлівка

с. Сазоно-Баланівка

с. Сухіни

с. Шарівка

Роботи з відновлення газопостачання заплановані на 16 жовтня 2023 року.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Солоницівській громаді тривають роботи з відновлення газопостачання у будинки після ворожої атаки 11 жовтня. Протягом вчорашнього дня до газу були підключені перші 2034 домоволодіння.