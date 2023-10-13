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13.10.2023  12:15   Рита Парфенова

Під Харковом тимчасово відключили газ: подробиці

З цього часу і до 16 жовтня тимчасово припинено подачу газу в населені пункти Богодухівського району Харківської області.

Харківська філія «Газмережі»

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», тимчасово призупинено розподіл газу  у  мережі, що обслуговує Харківська філія "Газмережі" та 12 сіл Богодухівського району.

Припинення подачі газу пов'язане з проведенням невідкладних аварійних робіт на магістральних газопроводах.

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Тож, газ відключено у населених пунктах:
  • с. Вікторівка
  • с. Горького
  • с. Крупчине
  • с. Крисине
  • с. Максимівка
  • с. Мирне
  • с. Олександрівка
  • с. Першотравневе
  • с. Петропавлівка
  • с. Сазоно-Баланівка
  • с. Сухіни
  • с. Шарівка

Роботи з відновлення газопостачання заплановані на 16 жовтня 2023 року.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Солоницівській громаді тривають роботи з відновлення газопостачання у будинки після ворожої атаки 11 жовтня. Протягом вчорашнього дня до газу були підключені перші 2034 домоволодіння.

Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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