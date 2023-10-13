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13.10.2023  11:26   Рита Парфенова

У передмісті Харкова відновлюють газопостачання після ворожої атаки

У Солоницівській громаді тривають роботи з відновлення газопостачання у будинки після ворожої атаки 11 жовтня. Протягом вчорашнього дня до газу були підключені перші 2034 домоволодіння.


Фото? Харківська філія «Газмережі»

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську філію "Газмережі", протягом 12 жовтня, менш ніж за добу після ворожої атаки на інфраструктуру області, фахівцям підприємства вже вдалося підключити газ до перших двох тисяч домоволодінь у Солоницівській громаді Харківської області. Роботи з відновлення газопостачання також проводилися у чотирьох інших населених пунктах громади.

Підключення споживачів до газових мереж відбувається з дотриманням вимог безпеки та у плановому режимі.

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Завершення першого етапу відновлювальних робіт з підключення газу до 7 тисяч домоволодінь та початок другого етапу ремонтних робіт заплановане на завтра, 14 жовтня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі на 12 жовтня Харківщина перенесла атаку дронів: спочатку по передмістю, а потім – по одному з районів Харкова
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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