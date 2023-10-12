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12.10.2023  09:19   Рита Парфенова

Подробиці атаки дронів по Харкову та передмістю розповіли в ХОВА

Проти ночі на 12 жовтня Харківщина перенесла атаку дронів: спочатку по передмістю, а потім – по одному з районів Харкова


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, 11 жовтня близько 23:30 ворог наніс удар за допомогою ймовірно безпілотного літального апарата "Шахед" по Індустріальному району міста Харкова.

Унаслідок цього удару:

  • пошкоджено два приватних житлові будинки;
  • спричинилася пожежа, яку негайно було прибрано;
  • 57-річний чоловік отримав поранення внаслідок цього інциденту;
  • додатково до медичних служб звернулась жінка через гостру реакцію на стрес, як результат події.

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Трохи раніше, близько 22:45, ворог здійснив удар за допомогою безпілотного літального апарата "Шахед" по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Цей ворожий удар призвів до таких наслідків:

  • пошкоджені цивільні підприємства в зазначених селах;
  • внаслідок події сталися пожежі, які вже ліквідовані;
  • на щастя, не було постраждалих серед цивільного населення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що  минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, 6 з яких викликані ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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