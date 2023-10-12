Подробиці атаки дронів по Харкову та передмістю розповіли в ХОВА

Проти ночі на 12 жовтня Харківщина перенесла атаку дронів: спочатку по передмістю, а потім – по одному з районів Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, 11 жовтня близько 23:30 ворог наніс удар за допомогою ймовірно безпілотного літального апарата "Шахед" по Індустріальному району міста Харкова.
Унаслідок цього удару:
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Трохи раніше, близько 22:45, ворог здійснив удар за допомогою безпілотного літального апарата "Шахед" по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Цей ворожий удар призвів до таких наслідків:
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, 6 з яких викликані ворожими обстрілами.
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
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