12.10.2023 09:19 Рита Парфенова

Подробиці атаки дронів по Харкову та передмістю розповіли в ХОВА

Проти ночі на 12 жовтня Харківщина перенесла атаку дронів: спочатку по передмістю, а потім – по одному з районів Харкова



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, 11 жовтня близько 23:30 ворог наніс удар за допомогою ймовірно безпілотного літального апарата "Шахед" по Індустріальному району міста Харкова.

Унаслідок цього удару:

пошкоджено два приватних житлові будинки;

спричинилася пожежа, яку негайно було прибрано;

57-річний чоловік отримав поранення внаслідок цього інциденту;

додатково до медичних служб звернулась жінка через гостру реакцію на стрес, як результат події.

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Трохи раніше, близько 22:45, ворог здійснив удар за допомогою безпілотного літального апарата "Шахед" по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Цей ворожий удар призвів до таких наслідків:

пошкоджені цивільні підприємства в зазначених селах;

внаслідок події сталися пожежі, які вже ліквідовані;

на щастя, не було постраждалих серед цивільного населення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, 6 з яких викликані ворожими обстрілами.