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12.10.2023  09:36   Рита Парфенова

Ракетний удар по селу Гроза: одна з постраждалих померла у лікарні

Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 54 осіб.

померла в реанімації

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24. Співробітники Служби безпеки України виявили двох зрадників, які вказали точну адресу для ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  гроза, ракетний удар, харків, агрессия россии
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