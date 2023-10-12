12.10.2023 10:08 Рита Парфенова

Міста та села Харківщини перебували під ворожими обстрілами

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Унаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок, будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.



У смт Куп’янськ-Вузловий обстрілом пошкоджено приватний будинок. Зазнали поранення та були госпіталізовані 72-річна жінка та чоловік 43 років.



Близько опівночі окупанти обстріляли с. Ківшарівка Куп’янського району. Артилерійський снаряд влучив між під'їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих.

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Також під ударами окупантів були: с. Лук'янці Харківського району, м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори Чугуївсього району. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Проти ночі на 12 жовтня Харківщина перенесла атаку дронів: спочатку по передмістю, а потім – по одному з районів Харкова