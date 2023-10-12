Харківщина на ранок 12 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, дві з п'яти пожеж після обстрілів сталися у місті Куп'янськ, три – внаслідок атаки БПЛА по Харкову та Харківському району.

Об 11:23 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїхали на місце обстрілу одного з підприємств м. Куп’янська. Там горіли уламки зруйнованих вибухом. Там після горіли уламки зруйнованих вибухом будівельних конструкцій площею 5 кв.м. Вогонь було приборкано до 11:35.

Там після горіли уламки зруйнованих вибухом будівельних конструкцій площею 5 кв.м. Вогонь було приборкано до 11:35. О 22:50 сталася друга пожежа внаслідок артудару в місті Куп'янськ. Цього разу вогонь охопив приватний будинок і господарчу споруду площею 120 кв.м. Пожежу загасили рятувальники 44-ї та 14-ї ДПРЧ. Щасливою визнано врятування сусіднього будинку. Пожежу було ліквідовано о 01:08.

Протягом ночі на 12 жовтня ворог наніс удари по Харківщині, що призвело до виникнення трьох пожеж, які були оперативно прибрані відділами ДСНС. Зазначимо, що ці удари були результатом дії безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Унаслідок цих подій 57-річний чоловік постраждав.

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Два рази рятувальники здійснювали обстеження місць ворожих обстрілів, де пожежі не виникли.

О 15:48 бійці 47-ї ДПРЧ виїхали на обстеження зруйнованого росіянами приватного будинку у місті Вовчанськ. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. На щастя, внаслідок обстеження не виявлено жертв або поранених. О 00:13 рятувальники з Куп'янська виїхали до селища Ківшарівка, де снаряд вразив дах житлового п'ятиповерхового будинку. Перевіркою виявлено пошкодження даху, вікон і балконів.

У період з 11 по 12 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виконали 40 оперативних виїздів, включаючи:

17 - ліквідація пожеж (з них 5 викликані ворожими обстрілами);

2 - перевірка місць після обстрілів;

14 - надання допомоги населенню і комунальним службам;

7 - інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом цього часу вилучили та знешкодили 77 одиниць вибухонебезпечних предметів.