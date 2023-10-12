Більше ніж 10 атак ворога відбили наші захисники на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнали населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Піщанеі.
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Бойова обстановка на Харківщині наступна:
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
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