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12.10.2023  08:15   Рита Парфенова

Більше ніж 10 атак ворога відбили наші захисники на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнали населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Піщанеі.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Бойова обстановка на Харківщині наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 жовтня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
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