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11.10.2023  19:37   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили вісім атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

 

  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та 5 атак неподалік Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 жовтня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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