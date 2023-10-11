У Харкові триває ремонт дитячих майданчиків

Де саме та які роботи виконали бригади підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».
Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі продовжуються роботи з ремонту дитячих майданчиків:
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