11.10.2023 19:04 Дмитро Колонєй

У Харкові триває ремонт дитячих майданчиків

Де саме та які роботи виконали бригади підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі продовжуються роботи з ремонту дитячих майданчиків:

на вул. Полтавський Шлях, 190/5 спеціалісти замінили пісочницю,

на вул. Таганській, 30/2 та вул. Волонтерській, 54 - ремонтують та фарбують елементи майданчика.

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