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11.10.2023  19:04   Дмитро Колонєй

У Харкові триває ремонт дитячих майданчиків

Де саме та які роботи виконали бригади підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі продовжуються роботи з ремонту дитячих майданчиків:

  • на вул. Полтавський Шлях, 190/5 спеціалісти замінили пісочницю,
  • на вул. Таганській, 30/2 та вул. Волонтерській, 54 - ремонтують та фарбують елементи майданчика.

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Тэги:  ремонт, майданчики, харків, діти, комунальники
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