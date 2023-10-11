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11.10.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Окупанти вважають, що усіх чоловіків відправлять на фронт, а війна закінчиться, коли їх всіх повбивають (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, окупанти обговорюють мобілізаційні заходи на території РФ та низький рівень забезпечення боєприпасам и артилерійських розрахунків.

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  • «полную мобилизацию хотят типа объявить»;
  • «у кого 5 пальцев, 2-е ноги, 2-е руки, нах*й, все туда пойдем»;
  • «пока нас, нах*й, не перебьют там всех, них*я ничего не закончится».
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии, смерть
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