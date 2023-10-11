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11.10.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові привітали з днем народження японського волонтера Фумінорі Цутіко

За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська привітала з днем народження японського волонтера Фумінорі Цутікою

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На початку повномасштабного вторгнення рф 75-річний Фумінорі Цутіко приїхав до Харкова, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в метро, переховуючись від постійних обстрілів. Після чого вирішив продати свій будинок в Японії та переїхати на Салтівку.
 
 
За підтримки благодійників з Японії та України він відкрив там волонтерське кафе, в якому щодня безкоштовно годує понад 1 тис. мешканців гарячими обідами.
 
 
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«Дякуємо за допомогу нашому місту, за вашу працю та сміливість! Бажаємо натхнення, життєвих сил, енергії та міцного здоров’я!» - зазначили в департаменті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відновлюють водорозбірні вуличні колонки.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, фумінорі цутіко
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