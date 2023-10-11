11.10.2023 17:26 Дмитро Колонєй

На Харківщині настоятель храму підтримував, благославляв окупантів, а потім втік

Правоохоронці Харківщигни оголосили підозру прибічнику ворога з Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківськ обласну прокуратуру, настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) перейшов на бік ворог під час окупації:

активно підтримував дії країни-агресора.

наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу «Дня Хрещення Русі», який проводився місцевими представниками Української православної церкви Московського патріархату.

саме там протоієрей Московського патріархату благословляв окупантів та військову автомобільну техніку окупантів.

настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід» для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах.

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Під час звільнення Харківщини протоієрей разом із сім’єю втік на територію РФ, де зараз він є настоятелем однієї з російських церков.