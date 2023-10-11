11.10.2023 17:26 Дмитро Колонєй
На Харківщині настоятель храму підтримував, благославляв окупантів, а потім втік
Правоохоронці Харківщигни оголосили підозру прибічнику ворога з Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківськ обласну прокуратуру, настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) перейшов на бік ворог під час окупації:
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активно підтримував дії країни-агресора.
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наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу «Дня Хрещення Русі», який проводився місцевими представниками Української православної церкви Московського патріархату.
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саме там протоієрей Московського патріархату благословляв окупантів та військову автомобільну техніку окупантів.
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настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід» для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах.
Під час звільнення Харківщини протоієрей разом із сім’єю втік на територію РФ, де зараз він є настоятелем однієї з російських церков.
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