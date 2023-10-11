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11.10.2023  17:26   Дмитро Колонєй

На Харківщині настоятель храму підтримував, благославляв окупантів, а потім втік

Правоохоронці Харківщигни оголосили підозру прибічнику ворога з Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківськ обласну прокуратуру, настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) перейшов на бік ворог під час окупації:
 
  • активно підтримував дії країни-агресора.   
  • наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу «Дня Хрещення Русі», який проводився місцевими представниками Української православної церкви Московського патріархату. 
  • саме там протоієрей Московського патріархату благословляв окупантів та військову автомобільну техніку окупантів. 
  • настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід» для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах. 
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Під час звільнення Харківщини протоієрей разом із сім’єю втік на територію РФ, де зараз він є настоятелем однієї з російських церков.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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