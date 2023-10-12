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12.10.2023  08:27   Рита Парфенова

У Харкові та передмісті внаслідок атаки дронів виникло три пожежі

Проти ночі 12 жовтня війсткові рф атакували Харків та область імовірно дронами-камікадзе.

пожежа

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на прессужба ДСНС у Харківській області, результатом військової агресії рф  виникли три пожежі, які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані.

Влучання зафіксовані у м. Харкові та Харківському районі області.

За попередніми даними постраждав 57-річний чоловік.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог влучив у приватний будинок, поранено людину та виникала пожежа.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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