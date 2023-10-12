У Харкові та передмісті внаслідок атаки дронів виникло три пожежі

Проти ночі 12 жовтня війсткові рф атакували Харків та область імовірно дронами-камікадзе.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на прессужба ДСНС у Харківській області, результатом військової агресії рф виникли три пожежі, які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані.
Влучання зафіксовані у м. Харкові та Харківському районі області.
За попередніми даними постраждав 57-річний чоловік.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог влучив у приватний будинок, поранено людину та виникала пожежа.
Комментариев: 0
Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
12 жовтня світ відзначає День економіста, свято, присвячене фахівцям, які глибоко вивчають економічні процеси та розвиток господарства.
влажность:
давление:
ветер: