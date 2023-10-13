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13.10.2023  11:15   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Минулої доби піротехніки ДСНС Харківської області обстежили 14,9 га території та знешкодили 98 вибухонебезпечних предметів.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 

Протягом минулої доби, 12 жовтня, піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14,5 гектарів території, з них 9680 квадратних метрів за допомогою машин механізованого розмінування. Також було обстежено 7,3 кілометри ліній електропередач, 16 приватних домогосподарств у різних районах Харківської області, включаючи Харківський, Ізюмський, Куп'янський, Богодухівський та Чугуївський райони.

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Саперами було виявлено та знешкоджено 98 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для цих робіт було залучено 35 піротехнічних розрахунків ДСНС, що включали в себе 169 саперів та 71 одиницю техніки.

Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3759 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2700 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. Вони виявили та знешкодили 80 тисяч 57 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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