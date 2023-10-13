Харківщина на ранок 13 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 40 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби не зафіксовано пожеж внаслідок ворожих обстрілів.
Протягом доби з 12 по 13 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:
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Рівно половина пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загальна їх площа склала понад 12 га.
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