13.10.2023 08:06 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 13 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 40 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби не зафіксовано пожеж внаслідок ворожих обстрілів.



Протягом доби з 12 по 13 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:

40 – на ліквідацію пожеж;

1 – на чергування;

7 – допомога населенню і комунальним службам;

2 – інші виїзди.

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Рівно половина пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загальна їх площа склала понад 12 га.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у житловому будинку на вулиці Ньютона у Харкові внаслідок пожежі загинула 94-річна жінка.