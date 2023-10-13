13.10.2023 07:30 Рита Парфенова

13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.



Цей день заснований ООН з метою заклику до людей ділитися накопиченими знаннями щодо зниження небезпеки лих. У 2022 році День буде присвячений ситуації з доступом до систем раннього оповіщення, що охоплюють різні види загроз, а також інформації та оцінок щодо ризику лих. Терміновість досягнення цієї мети була підкріплена у березні 2022 року заявою Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про те, що «Організація Об'єднаних Націй очолить нові дії, щоб протягом п'яти років кожна людина на Землі була захищена системами раннього попередження».



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13 жовтня у світі відзначають Міжнародний день відмови від бюстгальтерів. Мета свята - підвищити обізнаність жінок про проблему раку грудей і позбутися стандартів, що закріплюють, в одязі. Цей День він відзначається з 2011 року і традиційно жінки святкують, викладаючи в соціальні мережі фотографії без бюстгальтерів.

Прикмети дня

13 жовтня (за старим стилем – 30 вересня) відзначається народне свято Михайло Солом'яний. У православному календарі це день вшанування святителя Михайла (митрополита) та священномученика Григорія (єпископа).



Цього дня оновлювали ліжка, палили стару солому з подушок та матраців, набивали нову. Вважалося, що разом із соломою, витрусеною з матраца, згорять усі біди, псування, пристріти, наговори та хвороби домочадців. Також жінки спалювали старе домашнє взуття: так вони готувалися до зими та оновлювали свої речі.



Від поганого ока, за повір'ям, допомагала і звичайна вода. Потрібно було полити нею поріг і, таким чином, захистити будинок від темних сил, негативних впливів та різноманітних захворювань.



Ще був звичай на зорі купати дітей для зміцнення здоров'я. Або як мінімум обливати маленьких дітей на порозі будинку підігрітою колодязною водою через срібне решето.



Вважалося, що 13 жовтня вирують лісовики, тому цей день не рекомендується вирушати в ліс або на природу. Краще взагалі не залишати житло, інакше на вас можуть напасти злі духи, ризик нещасних випадків також може збільшитися.



Нарешті, у Григор'єв день треба робити більше добрих справ. Також забороняється сваритися, ображатися, конфліктувати, негативно мислити та нецензурно висловлюватись, ображати будь-кого.

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Також цього дня

У 1307 році за наказом короля Філіпа IV Красивого були одночасно арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п'ятницю, 13.



1884 – Грінвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана. Суперечки навколо цієї пропозиції йшли дуже довго, адже було ще 10 «альтернативних» меридіанів (зокрема, Паризький, Кадиський, Пулковський), а делегати від Росії наполягали, що «головний меридіан» має бути «нейтральним», тобто не належати до будь-якої. ні одній державі. Справу вдалося вирішити лише коли представник Канади оголосив статистику: 72% світового комерційного флоту вже використали Грінвіч.



1900 – вийшла основна книга Зигмунда Фрейда «Тлумачення сновидінь».



1923 – столиця Туреччини перенесена зі Стамбула до Анкари.



1956 – народився Кріс Картер, американський сценарист та продюсер, найбільш відомий як творець телесеріалу «Секретні матеріали», в якому він кілька разів відігравав роль агента ФБР.



1971 – народився Сашко Барон Коен, британський комік («Борат», «Бруно», «Диктатор»).



1990 – до харківського телеефіру вийшли програми, підготовлені студією АТВ-1, надалі ЗАТ РТК «Тоніс-Центр». Так у Харкові народилось українське недержавне телебачення.



1997 – гонщик із Великобританії Енді Грін на своєму автомобілі з двома турбореактивними двигунами перевищує швидкість звуку, досягнувши швидкості 1229,8 км/год.

Іменини відзначають

Леонід, Матвій, Михайло, Олександра, Едуард.