13.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки нададуть шанс зробити прорив у будь-якій справі! Головне не пропустити потрібний момент, щоб, коли він настане, діяти рішуче та чітко. Завдяки своїм активним, наполегливим діям Овен здатний далеко вирватися вперед! Цей день варто використовувати для того, щоб стрімким ривком досягти нових висот, випередивши конкурентів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельця буде загострено почуття справедливості! Він здатний грудьми кинутися на захист своїх чи чиїхось інтересів, якщо вважатиме, що оточуючі ці інтереси утискають. Що ж, іноді непогано «похитати права», а заразом і поставити кривдника на місце. Однак Телець здатний побачити порушення прав навіть там, де цього немає і близько. Або там, де це порушення можна розглянути лише під великим мікроскопом.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки весь день ризикують провести у пошуках істини, твердо переконані, що вона десь поруч. Їхні пошуки правди можуть стосуватися всього: взаємин з оточуючими, роботи, особистого життя. Однак як би Близнюкам не здавалося, що справедливість ось-ось має перемогти, це навряд чи виявиться так. Близнюки можуть з подивом виявити, що істина в чистому вигляді – річ майже непотрібна, і крім них вона нікому не потрібна.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Раку йти лише прямими шляхами! Спроби вести свою гру, а тим більше щось приховати чи спотворити, можуть скінчитися сумно. Отже, якщо Рак хоче отримати потрібний результат, йому доведеться діяти відкрито. Навколишні також оцінять у Раку чесність і прямоту, однак у спілкуванні не варто зовсім перегинати палицю: навіть у відвертості є свої межі.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У якихось питаннях Леву для досягнення потрібного результату доведеться говорити те, що від нього чекають, а не те, що він думає насправді. Або хоча б у потрібний момент промовчати про свої сумніви. Нічого не вдієш, відвертість доречна далеко не завжди, а вже у важливих розмовах – тим більше. Виклавши все прямо, Лев ризикує нашкодити і справі, і собі. Якщо ж він утримається від коментарів, то цілком здатний опинитися у виграші.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У справах Діва буде налаштована рішуче та по-бойовому. Навіщо намагатися розплутати вузол, якщо його можна розрубати? Найцікавіше, що у якихось питаннях такі радикальні заходи можуть допомогти – проте далеко не у всіх. Ось чому до справ, що потребують часу та делікатного підходу, Діві краще навіть на гарматний постріл не підходити. Або ж заздалегідь змиритися з їхнім повним та беззастережним провалом.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів день розгрібання завалів! Навіть якщо це не було передбачено їх розкладом, ситуація, швидше за все, складеться так, що їм доведеться хоча б у чомусь навести лад. Можливо, цим «чимось» виявиться робочий стіл, а може, Терезам настав час розкласти по поличках свої справи та плани. Відливати не варто, адже під час цього процесу Терези можуть виявити щось забуте, але досі актуальне і досить цінне.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон перебуватиме у дисонансі з оточуючими, у тому числі з близькими людьми. Йому може здаватися, що всі навколо напускають на себе надто важливий вигляд, а оточуючі ж у свою чергу будуть незадоволені безтурботністю Скорпіона. До справжніх тертя це навряд чи призведе, проте щоб порозуміння не дало тріщину, Скорпіонові варто частіше робити серйозне і розумне обличчя. Навіть якщо це здається йому таким кумедним!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У справах Стрілець здатний на рішучі, навіть радикальні заходи – особливо у сфері фінансів. Замість сім разів відміряти, він буде налаштований сім разів відрубати! З одного боку є небезпека того, що Стрілець необдумано пустить гроші на вітер. З іншого – його бойовий настрій допоможе йому зважитися на ті фінансові кроки, які вже давно назріла необхідність зробити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У Козерога може прокинутися критик. Причому критичність Козерога буде меншою мірою спрямована на себе і більшою – на решту. Козерогу може здаватися, що його зауваження змусять оточуючих засоромитися та виправити помилки, проте насправді все буде не так. Мудрі поради Козерога пропадуть задарма, а ось критика здатна стати джерелом образ. Тож йому вирішувати, чи варто витрачати на критику нерви та сили без жодної надії на результат.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Існує велика ймовірність того, що оточуючі намагатимуться навантажити на Водолія свої справи або навіть зробити крайнім у якихось питаннях! Вони відчують його податливість і поступливість, намагаючись безсоромно цим користуватися! Змінити такий стан справ Водолій зможе, тільки якщо жорстко стоятиме на своєму, припиняючи подібні спроби. Інакше весь день йому судилося присвятити чужим справам, зовсім закинувши власні.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Весь день Риби можуть відчувати нав'язливий тиск із боку. Можливо, їх підтискатиме час, а можливо – підганятиме обставини чи вимогливі прохання оточуючих. У будь-якому разі, від тиску Рибам навряд чи вдасться позбутися, а отже, доведеться з ним примиритися. Найкраще рішення - усамітнитися і постаратися спокійно зайнятися своїми справами, не відволікаючись і не оглядаючись на всі боки.