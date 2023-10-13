13.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 жовтня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 14 - 16° тепла.

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Якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода.