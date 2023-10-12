12.10.2023 21:58 Дмитро Колонєй
Готуємо духмяну грибну аджику на зиму
Рецепт, який урізноманітнить зимовий раціон.
Як пише РЕДПОСТ
, цей гострий соус з насиченим смаком і ароматом ідеально підійде як приправа для абсолютно різних страв, можна його використовувати і як дип або додавати в супи і соуси для надання їм глибшого смаку. Це важливо особливо в зимовий період, коли ми особливо побалувати себе не можемо.
Грибна аджика на зиму
Продукти:
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гриби відварені - 3 кг
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морква - 1 кг
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перець - 1 кг
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цибуля - 1 кг
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олія рослинна - 0.5 л
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сіль за смаком
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перець за смаком
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лавровий лист за смаком
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соус томатний - 0.5 л
Покроковий рецепт приготування
-
Підготувати гриби та овочі.
-
Гриби відібрати, почистити та помити.
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Відварити у підсоленій воді до готовності.
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Моркву та цибулю очистити, помити, порізати.
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Перець помити, видалити серцевину з насінням і порізати.
-
Варені гриби, моркву та перець пропустити через м'ясорубку.
-
Цибулю потушкувати разом з морквою в олії.
-
Додати сіль, перець, лавровий лист.
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Все добре перемішати.
-
Додати томатний соус
-
Тугкувати ще 40 хвилин.
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Підготувати банки.
-
Взяти велику каструлю, налити води та закип'ятити.
-
Коли вода закипить, завантажити помиті кришки.
-
Зверху поставити сито або сталевий друшляк, на який встановіть банки шийкою вниз.
-
Банки кип'ятити від 6 до 25 хвилин залежно від розміру.
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Коли в банках з'являться великі краплі від пари, то вони добре простерилізувалися і можна їх знімати.
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Поставити їх на чистий рушник шийкою вниз, щоб стікала вода. Розкласти готову грибну аджику по стерилізованим банкам
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Закатати банки та укутати.
Смачного!
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