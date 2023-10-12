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12.10.2023  21:58   Дмитро Колонєй

Готуємо духмяну грибну аджику на зиму

Рецепт, який урізноманітнить зимовий раціон.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей гострий соус з насиченим смаком і ароматом ідеально підійде як приправа для абсолютно різних страв, можна його використовувати і як дип або додавати в супи і соуси для надання їм глибшого смаку. Це важливо особливо в зимовий період, коли ми особливо побалувати себе не можемо.
 
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Грибна аджика на зиму

    

Продукти:

 
  • гриби відварені - 3 кг
  • морква - 1 кг
  • перець - 1 кг
  • цибуля - 1 кг
  • олія рослинна - 0.5 л
  • сіль за смаком
  • перець за смаком
  • лавровий лист за смаком
  • соус томатний - 0.5 л

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Підготувати гриби та овочі.
  2. Гриби відібрати, почистити та помити.
  3. Відварити у підсоленій воді до готовності.
  4. Моркву та цибулю очистити, помити, порізати.
  5. Перець помити, видалити серцевину з насінням і порізати.
  6. Варені гриби, моркву та перець пропустити через м'ясорубку.
  7. Цибулю потушкувати разом з морквою в олії.
  8. Додати сіль, перець, лавровий лист.
  9. Все добре перемішати.
  10. Додати томатний соус
  11. Тугкувати ще 40 хвилин.
  12. Підготувати банки.
  13. Взяти велику каструлю, налити води та закип'ятити.
  14. Коли вода закипить, завантажити помиті кришки.
  15. Зверху поставити сито або сталевий друшляк, на який встановіть банки шийкою вниз.
  16. Банки кип'ятити від 6 до 25 хвилин залежно від розміру.
  17. Коли в банках з'являться великі краплі від пари, то вони добре простерилізувалися і можна їх знімати.
  18. Поставити їх на чистий рушник шийкою вниз, щоб стікала вода. Розкласти готову грибну аджику по стерилізованим банкам
  19. Закатати банки та укутати.
 
Смачного! 
 
 
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Тэги:  рецепт, соус, аджика, гриби, приправа, цибуля, морква, олія, перець, заготовки
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