11.10.2023 21:34 Дмитро Колонєй

Готуємо ароматний та ніжний фініковий латте

Рецепт, в якому гармонійно поєднується кремовість та насолода.

Як пише РЕДПОСТ, кава з фініків не має кислотності, а отже, не дратуватиме слизову оболонку шлунка, через що багато хто відмовляється від кавових напоїв. Спосіб приготування дуже простий.

Фініковий латте

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Продукти:

800 мл незбираного молока;

6 ст. ложок меду;

12 великих фініків без кісточок;

щіпка меленого імбиру;

щіпка меленого мускатного горіха;

дрібка солі;

1/4 ч. ложки меленої кориці;

1/4 ч. ложки меленого чорного перцю.

Покроковий рецепт приготування

Налити молоко в каструлю чи сотейник. Додати мед. Додати сіль і мелений чорний перець. Додайте решту спецій. Довести молоко до кипіння Відразу зняти з вогню. Звільніть фініки від кісточок. Викласти фініки у чашу блендера Подрібнити максимально однорідне пюре. Влити в чашу приблизно 150–200 мілілітрів гарячого молока зі спеціями Продовжувати збивати. Поступово підлити все молоко, що залишилося. Готову масу збиту процідити в чисту каструлю через сито. Увімкніть мінімальний вогонь. Збити масу віночком чи занурювальним блендером, не доводячи до кипіння. Відразу розливати по чашках і подавати.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смачну яблучну шарлотку.