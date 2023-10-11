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11.10.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо ароматний та ніжний фініковий латте

Рецепт, в якому гармонійно поєднується кремовість та насолода.

 
Як пише РЕДПОСТ, кава з фініків не має кислотності, а отже, не дратуватиме слизову оболонку шлунка, через що багато хто відмовляється від кавових напоїв. Спосіб приготування дуже простий.
  

Фініковий латте

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Продукти:

 

  • 800 мл незбираного молока;
  • 6 ст. ложок меду;
  • 12 великих фініків без кісточок;
  • щіпка меленого імбиру;
  • щіпка меленого мускатного горіха;
  • дрібка солі;
  • 1/4 ч. ложки меленої кориці;
  • 1/4 ч. ложки меленого чорного перцю.

Покроковий рецепт приготування

  1. Налити молоко в каструлю чи сотейник.
  2. Додати мед.
  3. Додати сіль і мелений чорний перець.
  4. Додайте решту спецій.
  5. Довести молоко до кипіння
  6. Відразу зняти з вогню.
  7. Звільніть фініки від кісточок.
  8. Викласти фініки у чашу блендера
  9. Подрібнити максимально однорідне пюре.
  10. Влити в чашу приблизно 150–200 мілілітрів гарячого молока зі спеціями
  11. Продовжувати збивати.
  12. Поступово підлити все молоко, що залишилося.
  13. Готову масу збиту процідити в чисту каструлю через сито.
  14. Увімкніть мінімальний вогонь.
  15. Збити масу віночком чи занурювальним блендером, не доводячи до кипіння.
  16. Відразу розливати по чашках і подавати.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смачну яблучну шарлотку.

 

Тэги:  рецепт, напій, мед, фініки, кориця
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