11.10.2023 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо ароматний та ніжний фініковий латте
Рецепт, в якому гармонійно поєднується кремовість та насолода.
Як пише РЕДПОСТ, кава з фініків не має кислотності, а отже, не дратуватиме слизову оболонку шлунка, через що багато хто відмовляється від кавових напоїв. Спосіб приготування дуже простий.
Фініковий латте
Продукти:
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800 мл незбираного молока;
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6 ст. ложок меду;
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12 великих фініків без кісточок;
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щіпка меленого імбиру;
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щіпка меленого мускатного горіха;
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дрібка солі;
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1/4 ч. ложки меленої кориці;
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1/4 ч. ложки меленого чорного перцю.
Покроковий рецепт приготування
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Налити молоко в каструлю чи сотейник.
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Додати мед.
-
Додати сіль і мелений чорний перець.
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Додайте решту спецій.
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Довести молоко до кипіння
-
Відразу зняти з вогню.
-
Звільніть фініки від кісточок.
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Викласти фініки у чашу блендера
-
Подрібнити максимально однорідне пюре.
-
Влити в чашу приблизно 150–200 мілілітрів гарячого молока зі спеціями
-
Продовжувати збивати.
-
Поступово підлити все молоко, що залишилося.
-
Готову масу збиту процідити в чисту каструлю через сито.
-
Увімкніть мінімальний вогонь.
-
Збити масу віночком чи занурювальним блендером, не доводячи до кипіння.
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Відразу розливати по чашках і подавати.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смачну яблучну шарлотку.
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