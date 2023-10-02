02.10.2023 21:57

Готуємо молочний пунш, що зігріє в холод.

Рецепт з часів старої Англії ідеальний для дощового осіннього вечора.

Як пише РЕДПОСТ, це напій, відомий і за творами Діккенса, дихає теплом. Традиційний пунш – це гарячий коктейль на основі міцного алкоголю із соком чи фруктами. Його подають у великій ємності та п'ють із порцелянових чашок. А пунш молочний - ніжний напій з вершковим смаком, який у яєчному варіанті називається егг-ніг і особливо любимо в Англії. Подається у порцеляновому кухлі з товстими стінками. Як варіант його можна залити в термос і взяти на прогулянку за містом.

Молочний пунш

Продукти:

60 мл коньяку, віскі або рому (коричневого чи золотого);

85 мл молока;

20 мл цукрового сиропу;

1 яєчний жовток;

щіпка мускатного горіха.

Холодний пунш готують, змішуючи інгредієнти у шейкері з льодом.

Гарячий пунш

Покроковий рецепт приготування

Змішати жовтки та цукровий сироп у блендері, Влити суміш у каструлю з молоком, Додати алкоголь. Суміш тримати на вогні, постійно помішуючи, поки вона не стане гарячою та однорідною. Можна схитрувати і просто розігріти добре розмішаний напій у мікрохвильовій печі.