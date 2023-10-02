02.10.2023 21:57
Готуємо молочний пунш, що зігріє в холод.
Рецепт з часів старої Англії ідеальний для дощового осіннього вечора.
Як пише РЕДПОСТ, це напій, відомий і за творами Діккенса, дихає теплом. Традиційний пунш – це гарячий коктейль на основі міцного алкоголю із соком чи фруктами. Його подають у великій ємності та п'ють із порцелянових чашок. А пунш молочний - ніжний напій з вершковим смаком, який у яєчному варіанті називається егг-ніг і особливо любимо в Англії. Подається у порцеляновому кухлі з товстими стінками. Як варіант його можна залити в термос і взяти на прогулянку за містом.
Молочний пунш
Продукти:
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60 мл коньяку, віскі або рому (коричневого чи золотого);
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85 мл молока;
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20 мл цукрового сиропу;
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1 яєчний жовток;
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щіпка мускатного горіха.
Холодний пунш готують, змішуючи інгредієнти у шейкері з льодом.
Гарячий пунш
Покроковий рецепт приготування
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Змішати жовтки та цукровий сироп у блендері,
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Влити суміш у каструлю з молоком,
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Додати алкоголь.
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Суміш тримати на вогні, постійно помішуючи, поки вона не стане гарячою та однорідною.
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Можна схитрувати і просто розігріти добре розмішаний напій у мікрохвильовій печі.
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