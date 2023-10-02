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02.10.2023  21:57   

Готуємо молочний пунш, що зігріє в холод.

Рецепт з часів старої Англії ідеальний для дощового осіннього вечора.

 
Як пише РЕДПОСТ, це напій, відомий і за творами Діккенса, дихає теплом. Традиційний пунш – це гарячий коктейль на основі міцного алкоголю із соком чи фруктами. Його подають у великій ємності та п'ють із порцелянових чашок. А пунш молочний - ніжний напій з вершковим смаком, який у яєчному варіанті називається егг-ніг і особливо любимо в Англії. Подається у порцеляновому кухлі з товстими стінками. Як варіант його можна залити в термос і взяти на прогулянку за містом.
 

Молочний пунш

Продукти:

  • 60 мл коньяку, віскі або рому (коричневого чи золотого);
  • 85 мл молока;
  • 20 мл цукрового сиропу;
  • 1 яєчний жовток;
  • щіпка мускатного горіха.

Холодний пунш готують, змішуючи інгредієнти у шейкері з льодом.

 

Гарячий пунш

Покроковий рецепт приготування

  1. Змішати жовтки та цукровий сироп у блендері,
  2. Влити суміш у каструлю з молоком,
  3. Додати алкоголь.
  4. Суміш тримати на вогні, постійно помішуючи, поки вона не стане гарячою та однорідною.
  5. Можна схитрувати і просто розігріти добре розмішаний напій у мікрохвильовій печі.

 

Тэги:  рецепт, напій, пунш, молоко, віскі, яйця, сироп
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